Körfez\'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası\'nda şampiyon belli oldu

Körfez'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası'nda kıyasıya geçen mücadelede kazanan okul belli oldu.
Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen "Ortaokullar Arası 5 ve 6. Sınıf Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası" sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çekişmeli ve heyecanlı geçen turnuvanın final maçı Körfez İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplamda 120 öğrenci ve 8 okul takımının katılımıyla turnuvanın şampiyonluk maçı yapıldı. 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı voleybol turnuvasının finalinde Emlak Konut Ortaokulu'nu yenen Uluğbey Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuva da başarı gösteren takımların kupa ve madalyalarını veren Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, "Başarılarınız daim olsun, bundan sonra da sporu hayatınızdan hiç çıkarmayın. Körfez ilçemiz Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün önderliğinde adeta spor ve sporcu şehri oldu. Açtığımız spor tesisleri ile her mahallede gençlerimiz spor yapma imkanına kavuştu. Bundan sonra da bu tür tesisleşme ve yatırımlar ilçemizde artarak devam edecek" dedi. - KOCAELİ
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Sinop'ta nefes darlığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme güçlüğü gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen rekreatif ve egzersiz antrenmanlarıyla zinde kalıyor. Haftanın üç günü yapılan etkinlikte alanında uzman antrenörler tarafından kadınlara rekreatif ve egzersiz antrenmanları yaptırılıyor. Etkinliğe katılan kadınlar, vücutlarında ve nefes alışverişlerinde olumlu değişiklikler yaşadıklarını belirtiyor.
Konya'da yaşayan 23 yaşındaki milli sporcu Besra Duman, tarlada çalışırken başladığı para halter sporunda Avrupa şampiyonu oldu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Duman, hedefinin ilk 3'e girmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Kendisi gibi engeli olanlara ve gençlere spor yapmalarını öneren Duman, sporun hayatını değiştirdiğini ifade etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti ve dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan, Vali Aksoy'a teşekkür etti ve gençlere başarılar diledi. Buluşma, öğrencilerin Vali Aksoy ve İl Müdürü Ercan ile fotoğraf çekimiyle sona erdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Afyonspor kulübü, görev süresi Pazartesi günü sona erecek olan İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a vefa ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kulüp başkanı Nadir Güzbey, Çoban'a yaptığı hizmetler ve ilimize katkıları için teşekkür etti.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimi ile şehirde başlatılan spor yatırımları hızla ilerliyor. TFF standartlarına uygun donatıları ile hizmete açılan Güney Spor Kampüsü'nün yanı sıra yeni dönemde Kuzey Spor Kampüsü ile Kiremitocağı Spor Vadisi de hayata geçirilecek.
Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Rektör Şahin, Akçakoca'nın uluslararası alanda elde ettiği büyük başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Milli sporcu Akçakoca ise Namık Kemal Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan pistlerin uzunluğunun artacağını ve toplamda 350 kilometreye çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca Konaklı Kayak Merkezi'nde yeni otel ve evlerin yapılacağı ve hedefin 6 bin 500 yataklı yeni turizm alanını hizmete sokmak olduğu belirtildi.
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