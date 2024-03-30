Körfez'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Spor

Körfez'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

Körfez\'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası\'nda şampiyon belli oldu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası 5 ve 6. Sınıf Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Uluğbey Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvada başarı gösteren takımlara ödülleri verildi.

30.03.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Körfez'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası'nda kıyasıya geçen mücadelede kazanan okul belli oldu.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen "Ortaokullar Arası 5 ve 6. Sınıf Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası" sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çekişmeli ve heyecanlı geçen turnuvanın final maçı Körfez İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplamda 120 öğrenci ve 8 okul takımının katılımıyla turnuvanın şampiyonluk maçı yapıldı. 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı voleybol turnuvasının finalinde Emlak Konut Ortaokulu'nu yenen Uluğbey Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuva da başarı gösteren takımların kupa ve madalyalarını veren Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, "Başarılarınız daim olsun, bundan sonra da sporu hayatınızdan hiç çıkarmayın. Körfez ilçemiz Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün önderliğinde adeta spor ve sporcu şehri oldu. Açtığımız spor tesisleri ile her mahallede gençlerimiz spor yapma imkanına kavuştu. Bundan sonra da bu tür tesisleşme ve yatırımlar ilçemizde artarak devam edecek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez'de düzenlenen Ortaokullar 5 ve 6. Sınıflar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika

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