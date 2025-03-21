Körfez\'de Mini Futbol Turnuvası Başladı

Körfez'de 9 okul takımının mücadele ettiği "İlköğretim Okulları Arası Küçük Erkek Futbol Turnuvası" düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Körfez Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "İlköğretim Okulları Arası Küçük Erkek Futbol Turnuvası" başladı. Körfez'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öncesinde organize edilen turnuvaya, ilçedeki 9 ilköğretim ortaokulu futbol takımı katılıyor. Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda takımlar, sahada büyük bir rekabet sergiliyor.

Turnuvada final ve üçüncülük maçları 28 Mart Cuma günü oynanacak. - KOCAELİ