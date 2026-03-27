Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu.
Kosova, yarı finalde Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Romanya'yı eleyen A Milli Takım'ın rakibi netleşti.
İki takım, 31 Mart Salı günü Kosova'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan ekip 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Kritik karşılaşma öncesi Kosova Başbakanı'nın milli takıma Türkiye maçı için 1 milyon euro prim açıkladığı öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)