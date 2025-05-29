Kozanlı Kızlar Rugby'de Şampiyon Oldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 Haziran Ortaokulu Küçük Kızlar Rugby Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. Sporcular, şampiyonluğu davul-zurnayla kutladı.

2 Haziran Ortaokulu Küçük Kızlar Rugby Takımı, 23-28 Mayıs tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Rugby Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Baykul ve Antrenör Ali Küçükakçalı'nın önderliğinde sezon başından bu yana büyük bir özveriyle çalışan genç sporcular, şampiyonluk kupasını Kozan'a getirdi. Şampiyon kızlar, dönüş yolunda Feke-Kozan kara yolu üzerindeki Sırelif Tepesi'nde coşkulu bir kalabalık tarafından davul-zurna, meşaleler ve bayraklarla karşılandı.

Karşılama törenine AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç, İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bayer ve Ahmet Boyraz, 2 Haziran Ortaokulu Müdürü Mehmet Arı, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin yaptığı konuşmada, "Kozan'dan ilk kez takım sporlarında bir Türkiye Şampiyonu çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Eğer inanırsak, bu şehir güreşte İsmet Atlı'lar, eğitimde Remzi Oğuz Arık'lar, sanatta Barış Manço'lar, Feridun Düzağaç'lar yetiştirir. Çorum'da bizleri gururlandıran bu kızlarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Arı ise elde edilen tarihi başarıdan dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kutlayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber – Kamera : Ali GÖKDAL/Kozan(Adana),