Kritik maç öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız golcü kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi. Takımın en golcü futbolcusu olan Enner Valencia, kadrodan çıkarıldı.
Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Valencia, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
Ekvador ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Valencia, dizinden problem yaşamıştı. Ülkesi için fedakarlık yapan tecrübeli golcü için bu pahalıya patladı.
Jorge Jesus, "Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın devamı bu. Bu hafta dizinde tekrar ağrı hissetti. Diz sakatlıkları biraz daha karmaşık sakatlıklardır. Onu iyileştirmek için uğraşıyoruz. Valencia, bizim ve ligin golcüsü" açıklamasını yaptı.
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