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Kululu şampiyon güreşçiler ödüllendirildi - Son Dakika

Kululu şampiyon güreşçiler ödüllendirildi

11.02.2022 17:58
Kululu şampiyon güreşçiler ödüllendirildi

İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonu olan Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği güreşçileri ödüllendirildi.

İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonu olan Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği güreşçileri ödüllendirildi.

Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 107 puanla Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, başarılı sporcularla bir araya gelerek, Edirne'de düzenlenen müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik etti ve ödül ile kupa takdiminde bulundu. Başkan Ünver yaptığı açıklamada, "Edirne'de yapılan Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonasında Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız Türkiye şampiyonu oldu. Kupayı bize kazandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz Brezilya. Gençlerimizin geleceklerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Müsabakalarda 55 kiloda Hasan Çakar ve 67 kiloda Mehmet Ali Yiğit Türkiye şampiyonu olarak 1-12 Mayıs'ta Brezilya'da düzenlenecek olan olimpiyata katılacak. - KONYA

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gençlik, Türkiye, Konya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kululu şampiyon güreşçiler ödüllendirildi - Son Dakika Spor


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