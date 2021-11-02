Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni MHK hakkında konuştu (2)

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nı, kamuoyundan 10-15 dakika önce öğrendiklerini söyledi.

Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve yönetim kurulunun bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun ve Başkanı'nın, Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda oluşturulması gibi bir durum asla ama asla olmadı. Kamuoyuna açıklanmadan 10 ya da 15 dakika önce federasyon başkanı beni arayarak bilgi verdi. Sizlerden 10 dakika önce öğrendik." ifadelerini kullandı.

Yeni oluşan MHK'nın yapısı ve yeni yapıyla alakalı olarak kulüp başkanlarıyla görüş alış verişinde bulunduklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"MHK'nin yapısıyla alakalı federasyon ile başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Onun tekrar değerlendirmesini yaptık. Yeni bir kurul oluştu, bu çalışmaları devam ettirme gibi bir durum ortaya çıktı, onun değerlendirilmesi yapıldı. Kamuoyunda bu konuda çok spekülasyon var. Özellikle MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın gitmesiyle alakalı olarak Kulüpler Birliği'nin talebi oldu denildi. Bunu defalarca ifade etmeye çalıştık, Servet Yardımcı da bunu açık şekilde söyledi, Kulüpler Birliği olarak hiçbir zaman ve hiçbir şekilde isimlerle ilgili bir konuyu gündeme getirmedik. Sistem değişmediği takdirde, en son gördüğünüz yine dediğimiz oldu. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok, aynı tartışmalar devam ediyor, daha henüz maçlar oynanmamasına rağmen. Bir ulusal kanalda bir yorumcu 'Bundan sonra oluşacak hakem hatalarının sorumluluğunu kulüp başkanları taraftarlarına verir.' ifadesini kullandı. Orada söylemek istediği şu, yeni oluşan MHK kurulunu ve başkanını Kulüpler Birliği'nin istediği. Asla ve asla böyle bir şey olmadı."

Ahmet Ağaoğlu, "MHK Başkanı belirlenmeden önce size isim soruldu mu?" sorusuna ise, "Hayır. Kulüpler olarak sizlerden 10 dakika önce öğrendik. Bütün kulüplerin üzerinde mutabık kaldığı bir aday ismi söz konusu değildi. Bir iki kulüp başkanımız, 'Bilgi sahibi değilim, isterseniz bir araştıralım' dediler. Ama süreç çok kısa sürdü, 48 saat içerisinde atama yapıldı. 10-15 dakika önce TFF Başkanı Nihat Özdemir beni arayarak böyle bir atama yaptıklarını ve destek olunmasını rica etti. Bizim sıkıntımız sistemle. Bu değişiklikleri kim uygularsa, kim bu iradeyi gösterirse destek oluruz. Bu endüstrinin yapı taşı kulüpler. Bunun en önemli kesiti bunun alt ligler ve Anadolu kulüpleri. Bu sistemin düzeltilmesi yolunda gereken ne varsa kulüpler tarafından bunun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." yanıtını verdi.

Ağaoğlu, MHK'de sistemsel değişiklikler olması gerektiğini ve kulüpler olarak beklentileriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Atamalardaki şeffaflık. Gözlemci notlarının ve raporlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi. VAR ile saha hakemlerinin yapısının ayrı olması. Saha hakemi sahada, VAR hakemi VAR'da. Değerlendirmeyle alakalı olarak teknolojinin efektif olarak kullanılması, gerekirse algoritmik bir yapıya geçilmesi. Bir diğeri eğitim. Eğitimin bedeli neyse, en iyi eğitmenlerden eğitim alarak hakemlerimizin, bugün yaşamış olduğumuz sıkıntıyı sahaya yansıtmasının önüne geçmek. Aynı soyadı taşıyan, akrabalık ilişkisi olan hakemlerin veya gözlemcilerin değerlendirilmesi. İkisinden biri görevini bırakacak. Bu sıkıntı. Bu doğrultuda hareket eden hakemlerimiz de var. Bir önceki dönem MHK üyesi olan bir beyefendinin oğlu faal hakemdi. Oğluna bıraktırdı hakemliği. Bunlar temel konular. Tespit etmiş olduğumuz 6-7 konu daha var ama sizlerle paylaşabileceklerim bunlarla sınırlı."

Ahmet Ağaoğlu'ndan Nihat Özdemir'e çağrı

"Anadolu kulüplerinin finansal olarak çok zor durumda." sözlerini kullanan Ağaoğlu, "Ekonomik ve performans olarak Anadolu futbolunu, büyük kulüplerle rekabet edecek düzeye taşıyamazsak Türk futbolunun ileri taşımak hayalciliğin ötesinde olur. Federasyon başkanımızın bize sezon başında vermiş olduğu 300 milyon liralık bir söz vardı. Federasyon başkanımızdan bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini rica ediyoruz. Çünkü kulüpler artık nefes alacak durumda değiller. Yapılandırılmış vergisi ötelenmeyen tek endüstri, futbol endüstrisi. Futbol kulüpleri 1,5 yıllık süreçte sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının kapalı olduğu bir dönemde 3 günde bir maç oynayarak, sağlığımızı hiçe sayarak, ülke insanını ekran başında oyalayan tek olguydu futbol maçları. ve yaşamış olduğumuz finansal türbülans döneminde en azından 1 ya da 1,5 sene yapılandırılmış vergilerin ötelemesi konusunda tekrar kulüp başkanlarımız ısrarcı oldular. Tekrar bu konuyu gündeme getireceğiz federasyon vasıtasıyla ilgili bakanlığa taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Alt ligdeki ve Anadolu kulüplerinin çok önemli ekonomik sıkıntılar yaşadığının altını çizen Başkan Ağaoğlu, "Ekonomi performansı direkt olarak etkiliyor. Anadolu kulüplerinin performansını, büyük kulüplerle rekabet edebilecek seviyeye çıkartamadan, Türk futbolunun gelişmesini düşünmek saflık olur. Biz ülke futbolunda rekabeti sağlayamadık. Hep şunu bekledik, kendimizden daha zayıf rakiple oynayıp o maçı kazanalım istedik. Aslında olması gereken dişe diş mücadele edebileceğiniz rakiplerin olması. Neredeyse 12 takımımızın hem finans hem de performans sıkıntısı yaşamasıyla karşı karşıyayız. Bunun ortadan kalkması gerek. Anadolu kulüplerinde ve alt liglerde performans artışı hedefliyorsak, onların ekonomik sorunlarını kendi ekonomik sorunlarımız olarak kabul edip çözüm üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"7+4'ün rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdik"

Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezon uygulanacağı açıklanan 7+4 yabancı kuralı hakkında ise, "Bu sene 8+3, önümüzdeki sene 7+4 olarak uygulamaya konulacak yabancı yasağının tekrar gözden geçirilmeli. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntıları, 7+4 olarak uygulandığı takdirde hem ekonomik hem de performans olarak çok daha sıkıntılı bir sürecin içine gireceğimiz herkesin malumu. Bu konuyla alakalı fazla geç olmadan federasyonla bu konuyu ciddi şekilde konuşmamız gerektiğini, 7+4'ün rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdik Kulüpler Birliği olarak." açıklamasında bulundu.

"Farklı bir yapıyla ihaleye çıkma düşüncesi var"

Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Anlaştığımız danışman şirketin 9 elemanı şu anda içeride, görüşmelere devam ediyor. Farklı bir yapıyla ihaleye çıkma düşüncesi var. Tek bir paket halinde değil, 6, 7, belki de 8 paket halinde ihaleye çıkılma düşüncesi var. Bunun altyapısı oluşturuluyor."

Başkan Ağaoğlu son olarak TFF ile bu hafta sonuna doğru görüşme yapacaklarını açıklayarak, "Geçen hafta yapılacak bir görüşmeydi ama Sayın Tatlı'nın istifası nedeniyle geçen hafta bir gecikme oldu. Ama bu hafta sonuna doğru bizim çalışma grubumuzla federasyonun çalışma grubu bir araya gelecek. Kısa, orta ve uzun vadeli planları konuşacağız. Bu bizim temennimiz. Yapı değiştiği için, farklı şeylerle de karşılaşabiliriz. Sözünü veremiyorum tabii." şeklinde konuştu.