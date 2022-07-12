Sakarya'da sahilde Kum Enduro Yarışları yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da sahilde Kum Enduro Yarışları yapıldı

12.07.2022 20:14

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahilde bu yıl Kum Enduro Yarışları'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahilde bu yıl Kum Enduro Yarışları'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Kocaali Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü ile Toz Toprak Motosiklet Kulübü tarafından gençler, ustalar, veteranlar ve prestij sınıfı kategorilerinde düzenlenen yarışlara 40 sporcu katıldı.

Çevre il ve ilçelerden yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte sporcular, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda zaman zaman kazalar da yaşandı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara yarışlar sonunda ödülleri verildi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, Kocaali sahilinde bu yıl ikincisini düzenledikleri "Motokumfest"in yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Acar, 15 kilometrelik Kocaali sahilinin bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Yarışlara Antalya'dan katılan Bayram Uysal, 10 yıldır enduro sporu yaptığını söyledi.

Enduronun Türkiye'de yavaş yavaş geliştiğini aktaran Uysal, "Seyirciler olsun, parkur olsun çok güzel. Enduro sporunun geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

Sakarya Toz Toprak Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Aktaş ise yarışları geleneksel hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yarışlara katılan Türkiye'nin en yaşlı enduro sporcularından 77 yaşındaki Hüseyin Nezihoğlu ise 1982 yılından beri motor sporlarıyla ilgilendiğini ve Türkiye'de enduro sporunun bir ivme kazandığını belirterek, "Önceden enduro, asfalt ve patika yollardan ibaretti. Fakat gençlerimiz müthiş efor sarf ederek zorlu yolları deneyerek başarı elde etti. Önceden motorlarımız bile bu kadar değildi. Şimdi her şeyimiz var. İmkanların ve gençlerimizin gelişmesi sayesinde organizasyonların artmasıyla enduro ciddi başarılar elde etti." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'da sahilde Kum Enduro Yarışları yapıldı - Son Dakika

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