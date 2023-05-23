Küme düşen Batman Petrolspor taraftarları, Nazilli ile Bursaspor maçındaki görüntüye büyük tepki gösterdi - Son Dakika
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Küme düşen Batman Petrolspor taraftarları, Nazilli ile Bursaspor maçındaki görüntüye büyük tepki gösterdi

23.05.2023 11:50

TFF 2.Lig'in son haftasında play-off'u garantileyen Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilen Batman Petrolspor küme düştü. Karşılaşma sonrası olaylar çıkarken Şanlıurfa'da futbolcularına saldırıldığını belirten Batman taraftarlarının sosyal medyada açtığı "Petrolspor sahipsiz değildir." etiketi gündem oldu. 1-1 berabere biten ve iki takımın da puanını 46'ya yükselterek 1 puan farkla Batman Petrolspor'un üstünde yer alarak ligde kaldığı maçtaki tempo ise Petrolspor tarafından büyük tepki çekti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 38'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla konuk ekip 45 puanda kalarak küme düştü. Karşılaşmaya ise çıkan olaylar damga vurdu.

"PETROLSPOR YALNIZ DEĞİLDİR"

Mücadele sonrası saha karışırken, Batman Petrolsporlu futbolcular ile Şanlıurfaspor taraftarı ve futbolcuları birbirine girdi. Polis olayları güçlükle yatıştırırken Petrolspor taraftarlarının sosyal medyada açtıkları "Petrolspor yalnız değildir." etiketi ülke gündeminde üst sıralara tırmandı. Taraftarlar futbolcularına saldırıldığını belirtti.

NAZİLLİ-BURSASPOR MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Nazilli ile Bursaspor, 1-1 berabere kaldı. İki takım puanını 46 yaparak ligde kalırken, Batman Petrolspor'un Şanlıurfaspor'a yenilerek 45 puanda kalması tartışmalara neden oldu. Nazilli ve Bursaspor maçındaki görüntülere isyan eden Petrolsporlular, iki takımın da 1 puana razı bir oyun sergilediklerini belirterek, TFF'ye maçı incelemesi yönünde çağrıda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, Batman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küme düşen Batman Petrolspor taraftarları, Nazilli ile Bursaspor maçındaki görüntüye büyük tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küme düşen Batman Petrolspor taraftarları, Nazilli ile Bursaspor maçındaki görüntüye büyük tepki gösterdi - Son Dakika
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