Kumluca Atatürk Stadyumu Resmi Olarak Açıldı

- Kumluca Atatürk Stadyumu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi

Başkan Muhittin Böcek: "Stadyum Kumluca'mıza değer katacak"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Kumluca Atatürk Stadyumu'nun resmi açılış töreni yapıldı. 26. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşen törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu stadyum Kumluca'mızın heyecanına, sevincine, coşkusuna tanıklık edecek. Kumluca'mıza değer katacak" dedi.

26. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, 29 Eylül 2023 tarihinde temeli atılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Kumluca Atatürk Stadyumu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'yı defalarca ziyaret ettiğini belirterek, "Muhtarlarımızla, STK'larımızla, çiftçimizle, köylümüzle, vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geldim. Dertlerinizle dertlendim, sevinçlerinize ortak oldum. Cam seralardan gelmiş, bahçesinde portakal toplamış bir çiftçi çocuğu, Yörük çocuğu Muhittin olarak hep yanınızda oldum. Yeri geldi sel oldu, dolu oldu, fırtına oldu seralarınız, evleriniz, işyerleriniz zarar gördü, size ilk koşan olduk, yaralarımızı beraber sardık. Yeri geldi Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını, deprem felaketi oldu, bu sefer birlikte başka yerlere yardıma koştuk. İhtiyaçlarınız oldu köyünüze yol, tarlanıza su, sanayinize destek, sahillerinize arıtma tesisi, çocuklarımıza kreş, gençlerimize burs gibi birçok hizmeti yürekten yaptık. Kısacası iyi günde, kötü günde hep beraber olduk" şeklinde konuştu.

Kumluca'ya 1 milyar 624 milyon TL'lik yatırım

Bir Kumluca ziyareti sırasında Kumlucalıların 'Buraya stat istiyoruz başkanım' dediğini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "Kumluca'mıza göreve geldiğim günden bu yana 1 milyar 624 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 2023 yılında yapımına başladığımız bu güzel stadyumu da Kumluca Belediyemiz işbirliği ile 2024 yılında 148 milyon TL yatırım ile tamamladık. Stadyuma hangi ismi koyalım diye arkadaşlar bana geldiklerinde hiç tereddüt etmeden adını ölümsüz kılmaya and içtiğimiz "Atatürk" adını veriyoruz dedim. Ne mutlu ki bugün Kumluca Atatürk Stadyumu'nun açılışını siz Mustafa Kemal'in askerleriyle birlikte yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Stadyum Kumluca'mıza değer katacak"

Kumluca Atatürk Stadyumu'nun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek"Bu stat yeri gelecek futbola, güreşlere, atletizme, okçuluğa yeri gelecek konserlere, festivallere ve yeri gelecek milli bayramlarımıza ayrıca ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bu stadyum Kumluca'mızın heyecanına, sevincine, coşkusuna tanıklık edecek Kumluca'mızın önemli bir değeri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da Kumluca Atatürk Stadyumu'nun tamamlanmasında maddi ve manevi destekleri için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Başkan Avcıoğlu, stadyumun görselliği, güzelliği ve görkemiyle, yapılacak sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerle Kumluca'ya değer katacağını söyledi. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu geceye ve Kumluca'ya olan katkılarından dolayı Başkan Muhittin Böcek'e plaket sundu. Başkan Muhittin Böcek de 26. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde yörük göçüne katkı sunan muhtarlara ve destek veren sponsorlara plaket verdi.

Şevval Sam şarkılarıyla stadyumu coşturdu

Açılış töreninin ardından ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Sevilen şarkıları ile geceye renk katan Sam, şarkılarını Kumlucalılar ile birlikte seslendirdi. Şevval Sam, Karadeniz ezgileriyle ve sevilen şarkılarıyla Kumluca Atatürk Stadyumunu dolduran binlerce vatandaşa coşku dolu bir gece yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, gecenin anısına Şevval Sam'a ay yıldızlı plaket ve kahve fincanı hediye etti. Kumluca Atatürk Stadyumu'nun sadece sportif değil sanatsal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacağını söyleyen Şevval Sam, stadyumun yapılmasında emeği geçen Başkan Böcek ve Başkan Avcıoğlu'na teşekkür etti.