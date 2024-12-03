Kumluca Futsal Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Spor

Kumluca Futsal Turnuvası Başladı

2024-2025 Eğitim Yılı Futsal İlçe Birinciliği, 73 takımla Kumluca'da start aldı. Final 8 Ocak'ta.

03.12.2024 17:58
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Küçükler, Yıldızlar ve Gençler İlçe Birinciliği Müsabakaları, Kumluca Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın açılış vuruşunu, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca gerçekleştirdi.

Futsal Kücükler, Yıldızlar ve Gençler İlçe Birinciliği turnuvası, 2 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında devam edecek ve toplamda 73 takım, 896 öğrenci mücadele edecek. Organizasyona; Genç Erkek A kategorisinde 13 takım, Genç Kızlar A'da 8 takım, Genç Erkek B'de 12 takım, Yıldız Erkeklerde 17 takım, Yıldız Kızlarda 7 takım, Küçük Erkeklerde 12 takım ve Küçük Kızlarda 6 takım katılıyor.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sporcuların rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunu ön planda tutmalarını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile uyumlu bir iş birliği içinde olduklarının altını çizen Koca, "Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu organizasyonların gençlerin spora olan ilgisini artıracağına inanıyorum" dedi.

Final maçları 8 Ocak'ta

Sporcuların hem ilçe birinciliği için ter dökeceği hem de sporun birleştirici gücünü hissedeceği müsabakalar, 8 Ocak 2025 tarihinde oynanacak final maçlarıyla sona erecek. Organizasyonun, gençlerin spora olan ilgisini artırması ve sosyal becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Etkinlik, Kumluca, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kumluca Futsal Turnuvası Başladı - Son Dakika

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