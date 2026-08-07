Kunduz Yağlı Güreşleri Başladı
Vezirköprü'de 20. Kunduz Yağlı Güreşleri kortej ile başladı, 1329 sporcu sahaya çıkacak.
SAMSUN (AA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve Kunduz Yağlı Güreşleri, düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.
Çamlık Parkı'ndan başlayan kortej, Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda sona erdi.
Hafta sonu Kunduz Boğazı Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden gelen bin 329 sporcunun er meydanına çıkması bekleniyor.
Kortej yürüyüşüne, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Kunduz güreş ağası Hüseyin Güler, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.
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