Kupa maçında futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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Kupa maçında futbolcular birbirine girdi

25.06.2022 10:15
Kupa maçında futbolcular birbirine girdi

Bartın'da düzenlenen Çilek Kupası final maçı sonunda futbolcular arasında kavga çıktı.

Bartın'da düzenlenen Çilek Kupası final maçı sonunda futbolcular arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kavgaya eden futbolculara biber gazı ile müdahale etti.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Çilek Kupası final maçında Abdipaşa Belediyespor ile Kumluca Belediyespor dün akşam Ömer Tepesi futbol sahasında karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında Abdipaşa Belediyespor 9-8'lik skorla maçı kazanan taraf oldu. Son penaltının atılmasıyla futbolcular birbirine girdi. Saha dışındaki yöneticilerin de müdahale ettiği olaylarda polis futbolcuları ayırmakta güçlük çekti. Polisler, biber gazı sıkarak futbolcuları ayırdı. Bu sırada kavgaya müdahale etmek isteyen Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can da sıkılan biber gazından etkilendi. Kavganın yatışmasının ardından saha için geniş güvenlik önlemi alan polis ekipler taraftarları da birbirine yaklaştırmadı. Olayların yatışmasıyla kupa Abdipaşa Belediyespor futbolcularına verildi.

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Kaynak: DHA

Abdipaşa, Bartın, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kupa maçında futbolcular birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kupa maçında futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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