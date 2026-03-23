Kupa Voley Finali Ankara'da

Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupanın sahibi, başkent Ankara'da belli olacak.

Ankara Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve 25 Mart Çarşamba günü final maçıyla tamamlanacak Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin mücadele edecek.

Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen, 2003-2004 sezonuyla beraber 5 yıl yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Organizasyonda bugüne kadar dokuzar kez kupayı kazanan Eczacıbaşı ile VakıfBank, en fazla mutlu sona ulaşan ekip konumunda yer alıyor. Fenerbahçe 5, Emlakbank ise 1 kupayla bu takımları takip ediyor.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, organizasyonda 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezon da kazanması halinde organizasyon tarihinin en başarılı takımı ünvanını tek başına elde edecek.

Eczacıbaşı 7 yıl sonra kupayı kazanmaya çalışacak

Son olarak 2018-2019 sezonunda kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit, 7 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşamaya çalışacak.

Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 10. kez mutlu sona ulaşarak kupayı en çok kazanan takım olma mücadelesi verecek.

Fenerbahçe üst üste üçüncü zaferinin peşinde

Son iki sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, organizasyonda üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı kez kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Daikin de organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Kazananlar

Kupa Voley'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Sezon Kazanan Şehir 1994-1995 VakıfBank İstanbul 1995-1996 Emlakbank İstanbul 1996-1997 VakıfBank Balıkesir 1997-1998 VakıfBank Kütahya 1998-1999 Eczacıbaşı Antalya 1999-2000 Eczacıbaşı Antalya 2000-2001 Eczacıbaşı Antalya 2001-2002 Eczacıbaşı Kahramanmaraş 2002-2003 Eczacıbaşı Bolu 2008-2009 Eczacıbaşı İstanbul 2009-2010 Fenerbahçe İstanbul 2010-2011 Eczacıbaşı İzmir 2011-2012 Eczacıbaşı İstanbul 2012-2013 VakıfBank Ankara 2013-2014 VakıfBank İzmir 2014-2015 Fenerbahçe Ankara 2016-2017 Fenerbahçe Ankara 2017-2018 VakıfBank Ankara 2018-2019 Eczacıbaşı İzmir 2020-2021 VakıfBank İstanbul 2021-2022 VakıfBank Ankara 2022-2023 VakıfBank İzmir 2023-2024 Fenerbahçe Ankara 2024-2025 Fenerbahçe İzmir

Kaynak: AA