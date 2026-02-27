İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı - Son Dakika
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
27.02.2026 14:41
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Liverpool'un geçmiş performansı dikkat çekiyor. İki ekip bugüne kadar 5 kez karşılaştı ve bu maçlarda Liverpool yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu durum, İngiliz ekibinin Galatasaray karşısında zorlandığını gösteriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'un, sarı-kırmızılılara karşı geçmiş performansı yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan istatistik, İngiliz ekibinin temsilcimiz karşısında zorlandığını gösterdi.

5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi tarihinde iki ekip bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Liverpool yalnızca 1 galibiyet alabildi. İngiliz temsilcisinin galibiyet yüzdesinin yüzde 20'de kalması dikkat çekti.

Verilere göre Galatasaray, Liverpool'un Devler Ligi'nde en az 5 kez karşılaşıp en düşük galibiyet oranına sahip olduğu takımlardan biri konumunda bulunuyor.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK VURGUSU

Bu tablo, sosyal medyada "Galatasaray Liverpool'un kabusu" yorumlarına neden oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar geçmiş eşleşmelere atıfta bulunurken, İngiliz basınında da istatistiklere dikkat çekildi.

    Yorumlar (2)

  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Yendik yine yeneriz diye birşey yok.evet yendik ama liverpol un hocası 3 puanı vermişti bize hemde 5 atın bize demişti biz zor yendik.şimdi eleniriz 5 4 Yanıtla
  • jjyb7mk7vj jjyb7mk7vj:
    Haydi, aslanlarım.Daha önce başardık,yine başarabiliriz. 6 1 Yanıtla
