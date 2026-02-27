UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'un, sarı-kırmızılılara karşı geçmiş performansı yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan istatistik, İngiliz ekibinin temsilcimiz karşısında zorlandığını gösterdi.
Şampiyonlar Ligi tarihinde iki ekip bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Liverpool yalnızca 1 galibiyet alabildi. İngiliz temsilcisinin galibiyet yüzdesinin yüzde 20'de kalması dikkat çekti.
Verilere göre Galatasaray, Liverpool'un Devler Ligi'nde en az 5 kez karşılaşıp en düşük galibiyet oranına sahip olduğu takımlardan biri konumunda bulunuyor.
Bu tablo, sosyal medyada "Galatasaray Liverpool'un kabusu" yorumlarına neden oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar geçmiş eşleşmelere atıfta bulunurken, İngiliz basınında da istatistiklere dikkat çekildi.
Son Dakika › Spor › İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)