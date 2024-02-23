Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün saat 15.00'te yapılacak.

23.02.2024 08:29
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Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinden sonra ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşabileceği takımlar şöyle;

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak.

Seri başı takımlar;

Seri başı olmayan takımlar;

  • Ajax (Hollanda)
  • Olympiakos (Yunanistan)
  • Molde (Norveç)
  • Sturm Graz (Avusturya)
  • Maccabi Haifa (İsrail)
  • Servette (İsviçre)
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • Union Saint-Gilloise (Belçika)
Fenerbahçe\'nin Konferans Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Tarkan Erdal: Bu kadroyla bu sene yarı final veya final oynaması gerekli. 48 46 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin bu turda eleneceğine eminim. 38 56 Yanıtla
  • babasultan: Maccabi Haifa (İsrail) çıkarsa ortalık karısır :D 17 3 Yanıtla
  • Pinokyo: Ah bide futboldan anlayan bir hocamız olsaydı kupa bizimdi. 2 1

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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