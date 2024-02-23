Fenerbahçe\'nin Konferans Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Bursa'daki deprem öncü mü? Ahmet Ercan yorumladı

Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.