Kur\'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, derbi öncesi bir araya geldiği Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi. Minik bir taraftarın ''Okan abi, kazanacak mıyız derbiyi?'' sorusuna cevap veren Okan Buruk, "İnşallah, dua ederseniz kazanacağız'' dedi.
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
