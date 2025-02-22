Kurbanoğlu: Sivasspor Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kurbanoğlu: Sivasspor Mağdur

Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu, federasyona operasyon yapılmışsa mağdurun Sivasspor olduğunu belirtti.

22.02.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mustafa Kurbanoğlu: "Federasyona operasyon gerçekleştiriliyorsa mağdur Sivasspor'dur"

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu:

"Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

"Sivasspor'u harcamak kimsenin haddi değildir"

SİVAS - Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, "Bugün federasyona operasyon gerçekleştiriliyorsa, bunun mağduru Sivasspor'dur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk eden Sivasspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'da Asbaşkan Mustafa Kurbanoğlu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un mağdur olduğunu belirten Kurbanoğlu, "Beşiktaş maçında hakkımız yenildi. Eyüpspor maçında aynı şekilde. Bu maçta da penaltımız verilmedi. Bugün federasyona operasyon gerçekleştiriliyorsa, bunun mağduru Sivasspor'dur. Biz bu zamana kadar sustuk. Çünkü her zaman konuşmak ve bir şeylere itiraz etmek, hiçbir zaman fayda vermedi. Artık bu noktadan sonra haksızlığa tahammülümüz kalmadı. Eğer federasyona karşı bir yapı, bir operasyon var ise bunun en büyük mağduru Sivasspor'dur. Sanmayın ki Sivasspor susuyor, Sivasspor bunun bilincinde değil. Biz her şeyin farkındayız ve bunu defalarca bütün mecralara aktardık. Bu soğuk havada bu kadar taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın hak etmediği bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldık. Bu maçta penaltı pozisyonumuz, aldatmaya yönelik sarı kartla geri dönüyor. Biz burada Süper Lig'e kök salmış Süper Lig'in domino taşı olmuş büyüklükten bahsediyoruz. Sivasspor'un hakkı kolay kolay yenmez. Bu böyle bilinsin. Artık sustuk ve bizim de bir sabır taşımız var. Susuyoruz diye bizi bir şeyleri bilmiyoruz sanmasınlar. Buradan taraftarımıza sesleniyorum; bu başarısız süreçten dolayı Sivasspor taraftarı yerden göğe kadar haklıdır. Elbette ki bizim de hatalarımız var, Sivasspor düştüğü yerden kalkacaktır. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi ve kaliteli bir futbol ile biz, bu ligin temel domino taşı olmaya devam edeceğiz. Federasyona karşı yapılan bir operasyon var. Bu durumdan en çok etkilenen takımımız Sivasspor'dur. Bugün eksi 9 derecede futbol oynadık. Sivas gibi bir şehirde verilmiş bir fedakarlığa karşı bu maçtaki pozisyon ile Sivasspor'u harcamak kimsenin haddi değildir. Eğer böyle bir şey söz konusu ise haddini bildirmek bizim görevimizdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Kurbanoğlu, Operasyon, Sivasspor, Politika, Futbol, Hukuk, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurbanoğlu: Sivasspor Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:17:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kurbanoğlu: Sivasspor Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.