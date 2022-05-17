Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı 19 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı 19 Mayıs'ta başlayacak

17.05.2022 21:40
Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı 19 Mayıs'ta başlayacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge müsabakaları, 19-22 Mayıs'ta yapılacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge müsabakaları, 19-22 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Tarihi Güvercinada'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kuşadası'nın dünyada plaj voleybolu alanında düzenlenen en büyük organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Organizasyonun Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlayacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Aslandaş, 5 kıtadan 200 sporcunun katılacağı VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'ın hem plaj voleybolunun hem de Türkiye'nin tanıtımında çok önemli olduğunu ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Kovid-19 salgınından önce Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen turnuvanın, ilginin yoğun olmasından dolayı Kuşadası'nda yapılacağını aktardı. Çerçioğlu, organizasyonun 80 ülkede canlı yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki plajların böylesine büyük ve önemli organizasyona sahne olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

FIVB Teknik Delegesi Christian Schemeth de organizasyonun Kuşadası'nda düzenlenen ilk plaj voleybolu turnuvası olması nedeniyle özel bir öneminin bulunduğunu vurguladı.

Davutlar Sevgi Plajı'nda eleme müsabakalarıyla başlayacak turnuvada 33 ülkeden 99 takım yer alacak. Eleme turnuvasında 32 kadın ve 32 erkek takımı mücadele edecek, 8'er takım ana tabloya katılmaya hak kazanacak. Ana tablo müsabakalarında ise 24 erkek, 24 kadın takımı mücadele verecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı 19 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika


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