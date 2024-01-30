Kuşadası, Spor Turizminin Merkezi Haline Geldi

Eşsiz güzellikteki doğası ve sunduğu konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistler için tatil cenneti olan Kuşadası, Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu 5 yılda yapılan yatırım ve verilen desteklerle spor turizminin merkezi oldu. Bu kapsamda Kuşadası, son olarak basketbol ve futbol turnuvalarına katılmak üzere kente gelen 4 bin 500 sporcuyu ağırladı. Aralarında dünya futbol devleri Inter ve Juventus'un altyapı oyuncularının da bulunduğu kafile, kış sezonunda kent turizmi ve ekonomisine canlılık getirdi.
Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi ören yerlerine yakınlığı, kaliteli tesisleri ve doğal güzellikleriyle milyonlarca turistin tatil yapmak için ilk tercihi olan Kuşadası, kış sezonunda da spor turizmiyle ön plana çıkmaya başladı. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımlarıyla çehresi değişen Kuşadası, özellikle kulüplerin akademi takımlarının kamp yapmak için listesinde ilk sırada yer alıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından sporun her branşına verilen kesintisiz destek ve sahip olunan tesislerin yıl boyunca bakımlı olmasıyla kulüplere birçok avantaj sunan Kuşadası'nda, spor turizminin yaygınlaşması kent ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.
Kuşadası son olarak başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk takımlarının yanı sıra aralarında dünya futbol devleri olan Inter ve Juventus kulüplerinin altyapı oyuncuları ile çeşitli basketbol takımlarının sporcularının bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 kişilik bir kafileyi ağırladı. Kentte, bir hafta boyunca kalan sporcular 25 bin geceleme yaptı. Antrenman yapmak ve maçlarını oynamak için Kuşadası Belediyesi'nin Davutlar Mahallesi'nde bulunan Yüksel Alkışlı ve Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nu kullanan sporcular, Kuşadası'ndan memnun bir şekilde ayrıldı.
Kuşadası yılın 4 mevsiminde de ziyaretçilerine sporun farklı alternatifleriyle ilgili birçok seçenek sunuyor. Özellikle Akdeniz ikliminin tüm güzellikleri ile yaşandığı kent, sahip olduğu doğal mağara ve resiflerin yanı sıra uçak batığı ile de dalış tutkunlarının vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Bunun dışında Kuşadası'nda yıl boyunca yamaç paraşütü, bisiklet, trekking (doğa yürüyüşü), yüzme, sualtı fotoğrafçılığı ve kitesurfing gibi farklı etkinlik ve sporlar da yapılıyor. - AYDIN
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Spor › Kuşadası, Spor Turizminin Merkezi Haline Geldi - Son Dakika
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