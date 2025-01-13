Kuşgöz İzmir Hedefte: Galibiyet İstiyor

Spor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, istedikleri sonuçlarla sahadan ayrılamadıklarını söyledi.

Son iç saha maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olduklarını hatırlatan Efil, taraftarlara istedikleri galibiyeti veremediklerini ve bunun için üzgün olduklarını dile getirdi.

Efil, önlerinde ligin 17. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor karşılaşması olduğuna değinerek, 17 Ocak Cuma günü deplasmanda yapacakları bu maçın hazırlıklarına başladıklarını aktardı.

Çok iyi bir antrenman süreci geçirerek bu maça hazır hale gelmek istediklerini kaydeden Efil, "Tek düşüncemiz, ligdeki kötü gidişata dur demek için Alanya Belediyespor karşısında galibiyet alabilmek. Lige tutunabilmek adına bu mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.