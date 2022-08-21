Kütahya'da Rahvan At Yarışları heyecanı - Son Dakika
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Kütahya'da Rahvan At Yarışları heyecanı

21.08.2022 22:37
Kütahya'da Rahvan At Yarışları heyecanı

Kütahya Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Germiyan Atlı Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Rahvan At Yarışları büyük mücadelelere sahne oldu.

Kütahya Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Germiyan Atlı Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Rahvan At Yarışları büyük mücadelelere sahne oldu.

Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Germiyan Atlı Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Rahvan At Yarışları, Kütahya Belediyesi Atlı Spor Tesislerinde gerçekleşti. Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İthal A, İthal B ve Deste kategorilerinde 40'a yakın ilden 78 at yarışlara katıldı.

Kütahyalı ve şehir dışından gelen misafirlerimizin yoğun ilgi gösterdiği rahvan at yarışlarını, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ve Kütahyalılar ile şehir dışından gelen misafirler izledi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, yaptığı konuşmada, "Geçen yıl düzenlenen etkinlikte bu tesisin atıl durumda olduğunu gördük ve bir yıl içinde gerekli düzenlemeleri ve tadilatları yaptık. Bu etkinliği Kütahya'ya veren federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 1922'den 2022'ye Büyük Zaferin 100. yılı. Biz de 100. Yıl etkinlileri içerisinde bu etkinliği kulübümüzle birlikte organize ettik. Gelecek yıllarda daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz. Kütahya Belediyespor'un 12 spor branşı içerisinde atlı spor da var. Derece alan yarışmacılarımızı tebrik ediyor, katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük mücadelenin yaşandığı yarışmaların sonunda derece alan sporculara kupaları ile birlikte ödülleri de verildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Rahvan At Yarışları heyecanı - Son Dakika

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