Kütahya Belediyespor'dan Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda çifte başarı

02.06.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor sporcuları, 60 kiloda Ahmet Erdem Ay şampiyon olurken, 70 kiloda Zeynep Çerez üçüncü oldu.

Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Kütahya Belediyespor sporcuları, elde ettikleri derecelerle Kütahya'ya gurur yaşattı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonada farklı illerden çok sayıda sporcu madalya mücadelesi verdi. Organizasyonda Kütahya Belediyespor adına tatamiye çıkan sporcular, gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekti.

60 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Erdem Ay, rakiplerini bir bir mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Turnuva boyunca sergilediği üstün performansla kürsünün zirvesine çıkan başarılı sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 70 kilogram kategorisinde yarışan Zeynep Çerez ise zorlu rakipleri karşısında gösterdiği mücadeleyle Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı. Çerez'in elde ettiği derece, Kütahya Belediyespor'un şampiyonadaki başarısını taçlandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

