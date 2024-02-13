Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreş Müsabakalarında Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreş Müsabakalarında Gümüş Madalya Kazandı

Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreş Müsabakalarında Gümüş Madalya Kazandı

Edirne'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakaları'nda Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçileri, 2 kategoride final kalarak gümüş madalya kazandı. İbrahim Sönmez 44 kiloda, Sait Efe Çelik ise 100 kiloda ikinci oldu. Sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.

13.02.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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Edirne'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakaları'nda Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçilerinin 6 sporcu ile katıldığı maçlarda, 2 kategoride final kalarak gümüş madalya kazandı.

Müsabakalarda 44 kiloda İbrahim Sönmez ikinci, 100 kiloda Sait Efe Çelik ikinci olarak oldu. Sporcular, 24-26 Şubat tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreş Müsabakalarında Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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