Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreş Müsabakalarında Gümüş Madalya Kazandı

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Edirne'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakaları'nda Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçilerinin 6 sporcu ile katıldığı maçlarda, 2 kategoride final kalarak gümüş madalya kazandı.

Müsabakalarda 44 kiloda İbrahim Sönmez ikinci, 100 kiloda Sait Efe Çelik ikinci olarak oldu. Sporcular, 24-26 Şubat tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı. - KÜTAHYA