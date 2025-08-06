Kütahya Belediyespor, Uluslararası Judo Turnuvası\'nda 10 Madalya Kazandı

Edirne'de düzenlenen Uluslararası İlknur Kobaş Judo Turnuvası'na katılan Kütahya Belediyespor'un genç judocuları, büyük bir başarıya imza attı. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, toplamda 10 madalya kazanarak şehre gurur yaşattı.

Turnuvada Minikler, Yıldızlar ve Ümitler kategorilerinde tatamiye çıkan sporcular bireysel başarılarının yanı sıra takım ruhuyla da dikkat çekti.

Minikler kategorisinde; 26 kiloda Ahmet Burak Maran gümüş, 50 kiloda Tarık Öztürk bronz madalya kazandı.

Yıldızlar kategorisinde; 44 kiloda Fatma Yüksel, 55 kiloda Gökalp Bulut ve 66 kiloda Altay Gönen ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Ümitler kategorisinde; 40 kiloda İkra Nur Koç, 44 kiloda Bengisu Bilge Yeşil ve 70 kiloda Melis Toker üçüncü olup bronz madalyaya uzanırken, 63 kiloda Sudenaz Turhan gümüş madalya kazandı. 66 kiloda mücadele eden Sefa Süleyman Güler ise şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kütahya Belediyespor Kulübü, elde edilen başarı nedeniyle sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibi kutlayarak başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA