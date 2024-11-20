Kütahya\'da \'eğitim çalışanları voleybol turnuvası\' başladı

Spor

Kütahya'da eğitim çalışanları arasındaki dayanışma ve amatör sporun teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Eğitim Çalışanları Voleybol Turnuvası" başladı.

Turnuva, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şubesi iş birliğiyle düzenleniyor. Turnuvanın açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Demir ve turnuvaya katılan takımların yer aldığı bir törenle gerçekleştirildi. İlk maça geçmeden önce, turnuvanın sembolik açılış atışını Hasan Başyiğit, Ercan Şirin, Fatih Köse ve Ahmet Demir birlikte yaptı.

Turnuva, Şehitler Ortaokulu ile Ahteri İmam Hatip Ortaokulu takımları arasındaki müsabakayla start aldı. Bu yıl 13 takımın katıldığı turnuvada maçlar, 3 grup halinde oluşturulan fikstür doğrultusunda oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları yapılacak, final müsabakalarıyla turnuva tamamlanacak. Heyecan dolu karşılaşmalar, 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, turnuvanın geleneksel hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek tüm takımlara başarı dileklerini iletti. Eğitim çalışanları arasında uyumu artırmayı ve sporu teşvik etmeyi hedefleyen turnuva, yoğun katılımla sürüyor. - KÜTAHYA