Kütahya\'da Taekwondo Antrenörü Erhan Yaşar 7. Dan Derecesi Aldı

Spor

Kütahya'da tarihinde ilk kez taekwondo bıranşında '7.Dan' heyecanı yaşandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Dan Sınavı'nda Kütahya bölgesinin kıdemli antrenörü Erhan Yaşar da katıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan Yaşar, siyah kuşak 7. Dan derecesini alması spor kamuoyunca büyük başarı olarak değerlendirildi.

Sınavda 7. Dan derecesini alan Kütahya Bölge Antrenörü Yaşan, yaptığı açıklamada, "Bugün buraya 7. Dan sınavına girmek için geldim ve bu sınavı başarıyla tamamlayarak büyük bir mutluluk yaşadım" dedi. - KÜTAHYA