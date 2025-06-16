Kütahya\'nın ilçelerinde 42 okula spor malzemesi desteği

Kütahya'nın Simav, Gediz, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinden okul spor faaliyetlerine katılan 42 okula spor malzemesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Simav, Gediz, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinden okul spor faaliyetlerine katılan 42 okulun bulunduğu "Spor Yapın Farkınız Olsun, Emek Sizden Destek Bizden" programında, spor malzemesi desteğini öğrencilere ulaştırdıklarını ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer," Simav Kaymakamımız Bünyamin Karaloğlu, İlçe Başkanımız Orhan Akboğa, Simav Belediye Başkanımız Kübra Tekel Aktulun, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Bülent Küçük, Simav İlçe Gençlik Spor Müdür Vekili İsmail Gökkaya, Pazarlar ve Şaphane İlçe Spor Müdürümüz Harun Çakır, Gediz İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Mecid Pehlivan, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Güven, Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Yazar, Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Çalışkan, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile birlikte gençlerimizin yanında olduk. Bu destek sadece bir malzeme değil; bir vizyonun, bir inancın ve bir kararlılığın göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği önemin, AK Parti'nin spora ve eğitime bakış açısının sahadaki yansımasıdır. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız için çalışmaya, üretmeye, destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA