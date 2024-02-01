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Asım Emre Şahin, Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 3. oldu - Son Dakika
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Spor

Asım Emre Şahin, Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 3. oldu

Asım Emre Şahin, Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 3. oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden gelen Asım Emre Şahin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi turnuvasında U18 kategorisinde 3. olarak büyük bir başarı elde etti. Şahin, Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni en iyi şekilde temsil etti ve antrenörüyle birlikte bu spor dalında kendini geliştirmek istediğini belirtti.

01.02.2024 13:18
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesinde düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi turnuvasına katılan Asım Emre Şahin U18 kategorisinde 3'üncü olarak Kütahya'nın gururu oldu.

Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Asım Emir Şahin U18 kategorisinde 3. olarak Kütahya ve Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunu en iyi şekilde temsil etti.

Türkiye, Bulgaristan, Belarus, Kazakistan, Gagavuzya, Moldova ve Özbekistan'dan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde düzenlendi.

Antrenör Alexsey Yefremov ile birlikte yarışmaya katılan Şahin, bu spor dalında kendini geliştirmek istediğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Asım Emre Şahin, Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 3. oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asım Emre Şahin, Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 3. oldu - Son Dakika
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