Asım Emre Şahin, Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 3. oldu

Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesinde düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi turnuvasına katılan Asım Emre Şahin U18 kategorisinde 3'üncü olarak Kütahya'nın gururu oldu.

Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Asım Emir Şahin U18 kategorisinde 3. olarak Kütahya ve Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunu en iyi şekilde temsil etti.

Türkiye, Bulgaristan, Belarus, Kazakistan, Gagavuzya, Moldova ve Özbekistan'dan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde düzenlendi.

Antrenör Alexsey Yefremov ile birlikte yarışmaya katılan Şahin, bu spor dalında kendini geliştirmek istediğini söyledi. - KÜTAHYA