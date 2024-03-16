Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz: 'Hedefimiz bütün Türkiye'yi kucaklamak' - Son Dakika
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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz: 'Hedefimiz bütün Türkiye'yi kucaklamak'

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, derneklerinin bünyesinde her vilayetten insanların olduğunu vurgulayarak, 'Hedefimiz bütün Türkiye'yi kucaklamak' dedi. Öksüz, ülke gençliğine güvendiklerini ve sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere gençliği empoze ettiklerini söyledi. Dernekçilik işinin kalben ve gönülden yapılabilir olduğunu belirten Öksüz, derneklerin ve iş adamlarının gençlere inanması gerektiğini ifade etti.

16.03.2024 20:06
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- İsmail Turgut Öksüz: "Hedefimiz bütün Türkiye'yi kucaklamak"

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz:

"Sivil toplum kuruluşlarına gençliği empoze ediyoruz"

"Dernekçilik işi kalben ve gönülden yapılabilir"

İSTANBUL - Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, derneklerinin bünyesinde her vilayetten insanların olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz bütün Türkiye'yi kucaklamak" dedi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, dernek çalışmaları ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Öksüz, ülke gençliğine güvendiklerini ve sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere gençliği empoze ettiklerini söyledi. En büyük amaçlarının ülke geleceğine yatırım yapmak olduğunu belirten Öksüz, "Bizim derneğimizin bünyesinde Vanlı, Mardinli, Diyarbakırlı, Tokatlı var. Bizim Türkiye'nin her yerine kütüphane yapmak gibi bir amacımız var. Her yıl tüm Türkiye'de toplam 61 kütüphane yapmak istiyoruz. Geçen hafta da Bursa'daydık. Orada da çok güzel bir kütüphane yaptık. Bu sadece Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir şeyler yapabilmek. Dernekçilik işi kalben ve gönülden yapılabilir. Benim de hedefim bir tane kalbe dokunabilmek, bir umut olabilmek. Yapabiliyorsam ne mutlu bana. Geri kalan hepsi boş. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, 1999 yılında kuruldu. Biz, 2013 yılında derneğin başkanlığını aldık. Bu süreç içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz geleneksel iftar yemeğimizi düzenledik. Katılımdan dolayı da çok mutluyum. Yaklaşık 700 kişi yemeğimize iştirak etti. Allah'a şükürler olsun. Bizim bir de gençlerimiz var. Üniversiteli Trabzonsporlular birliğimiz var. Böyle organizasyonlarla bu arkadaşlarımıza geleneklerimizi aktarıyoruz. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere gençliği empoze ediyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Dernekler ve iş adamları gençlere inanmalı"

Deprem döneminde birlik ve beraberliklerinin faydasını gördüklerini söyleyen Başkan İsmail Turgut Öksüz, "Hedefim bütün Karadeniz insanını kucaklamak. Bütün Türkiye'yi kucaklamak. İnsanlar bizim gençliğimize çok inanmıyor. Ben gençlerimize çok inanıyorum. Bu nesil çok güzel şeyler yapacak. Biz bu gençlerle deprem zamanını birlikte geçirdik. Biz, 'evim evimdir' adında bir proje yaptık. Deprem bölgesinde bu gençlerle 7 günde 10 bin aileyi evlerine yerleştirdik. Ben tüm derneklere ve işim adamlarına gençlere güvenmelerini söylemek istiyorum. Güzel şeyler yapıyorlar. Birlikte daha da güzel şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

"Başkanın süreci iyi yönettiğini düşünüyorum"

Trabzonspor'u da değerlendiren Başkan Öksüz, "Trabzonspor'un bu sene gidişatı pek iyi görünmüyor. Ama ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübün mali dengesini iyi yönettiğini düşünüyorum. Kendisi zor bir süreçten geçiyor. Fakat planlamasını iyi yapmış. Bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Bu gidişatı Fenerbahçe maçıyla da taçlandıracağını düşünüyorum. Ben hatta skor da veriyorum. Maçı 3-1 kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz: 'Hedefimiz bütün Türkiye'yi kucaklamak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz: 'Hedefimiz bütün Türkiye'yi kucaklamak' - Son Dakika
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