Kuzeyboru'nun CEV Kupası Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kuzeyboru'nun CEV Kupası Hedefi

Kuzeyboru\'nun CEV Kupası Hedefi

Kuzeyboru, CEV Kupası'nda üst turları hedefleyerek OK Dinamo ile maça hazırlanıyor.

02.11.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeyboru Spor Kulübü Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, CEV Kupası'nda hedeflerinin üst turlarda mücadele etmek olduğunu söyledi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, CEV Kupası'nda karşılaşacakları Hırvatistan ekibi OK Dinamo maçına iddialı hazırlanıyor.

Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda 5 Kasım'da oynanacak ilk maç öncesi kampa giren Kuzeyboru, galibiyete odaklandı.

Bedestenlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CEV Kupası'nın Avrupa'daki ikinci kupa konumunda olduğunu aktardı.

CEV Kupası'nın çok sert bir organizasyon olduğunu belirten Bedestenlioğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef zor bir fikstür çektik. Finale giden yolda bizim tarafımızda Fransa şampiyonu, İtalya dördüncüsü, THY gibi zor takımlar var. Bu maçları nasıl geçireceğimiz çok önemli. İtalyanların ligi çok daha zorlu bir lig olduğu için biraz daha avantajlı. Onlarla oynayacağımız maç enteresan olacak. İlk turdaki OK Dinamo maçını geçtikten sonra tahminen Fransa şampiyonuyla oynayacağız. O maç zorlu geçer diye tahmin ediyoruz ancak yine de geçeriz. Sonra İtalya temsilcisiyle oynayacağız. CEV Kupası'nda ne kadar hatasız oynarsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz üst turları görebilmek. Taraftarlarımıza sesleniyorum bizi yalnız bırakmasınlar. Sporcularımızı saha da yalnız hissettirmesinler. Maçlarımızı dolu tribünlere oynamayı istiyoruz."

Janset Cemre Erkul: "Seyircilerimizin desteğini bekliyoruz"

Oyunculardan Janset Cemre Erkul ise hedeflerinin Vodafone Sultanlar Ligi'ni yine en iyi yerde bitirmek olduğunu ifade etti.

Takım olarak çok iyi olduklarını, hedefler doğrultusunda çalışma yürüttüklerini aktaran Erkul, şunları kaydetti:

"CEV Kupası maçları için ayrıca çok heyecanlıyız. OK Dinamo ile mücadele edeceğiz. Aksaray'da bir Avrupa maçı yapmak bizim için ayrıca bir gurur. Seyircilerimizin desteğini bekliyoruz. Biz onlarla CEV Kupası'nda olabildiğince ileriye gitmek istiyoruz. Hedefimiz CEV Kupası. Biz takım olarak hep yukarıları hedefleyen bir takımız. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

aksaray, Janset, Yaşam, Cemre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzeyboru'nun CEV Kupası Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
21:36 Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
21:24 Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı
21:10 Shane Larkin, milli takıma geri döndü Shane Larkin, milli takıma geri döndü
20:34 Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
19:56 Hamza Akman’ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
19:12 Mauro Icardi’yi Galatasaray’dan koparacak ihtimal ortaya çıktı Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 16:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzeyboru'nun CEV Kupası Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.