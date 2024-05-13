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Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.

Toplam 15 ilden 400'e yakın sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyonada erkeklerde Ağrı birinci, Konya ikinci ve Manisa üçüncü olurken, kızlar da ise Kütahya birinciliği, Konya ikinciliği, Ankara da üçüncülüğü elde etti.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, şampiyonanın sakatlık olmadan sorunsuz ve iyi bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Maçların iki farklı salonda oynandığını, müsabakaların centilmence ve sporcuya yakışır şekilde gerçekleştiğini aktaran Şahin, katılımcıların kentteki tarihi, turistik ve kültürel alanları gezerek güzel hatıralarla ayrıldıklarını belirtti.

Şahin, sporcuları Kırşehir'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.