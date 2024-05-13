KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası Kırşehir'de tamamlandı - Son Dakika
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KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası Kırşehir'de tamamlandı

KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası Kırşehir\'de tamamlandı

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de başarıyla tamamlandı. Ağrı erkeklerde birinci olurken, Kütahya kızlarda birinciliği elde etti. Şampiyona, sakatlık yaşanmadan ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Katılımcılar, Kırşehir'in tarihi, turistik ve kültürel alanlarını gezerek güzel anılarla ayrıldılar.

13.05.2024 16:41
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Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.

Toplam 15 ilden 400'e yakın sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyonada erkeklerde Ağrı birinci, Konya ikinci ve Manisa üçüncü olurken, kızlar da ise Kütahya birinciliği, Konya ikinciliği, Ankara da üçüncülüğü elde etti.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, şampiyonanın sakatlık olmadan sorunsuz ve iyi bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Maçların iki farklı salonda oynandığını, müsabakaların centilmence ve sporcuya yakışır şekilde gerçekleştiğini aktaran Şahin, katılımcıların kentteki tarihi, turistik ve kültürel alanları gezerek güzel hatıralarla ayrıldıklarını belirtti.

Şahin, sporcuları Kırşehir'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası Kırşehir'de tamamlandı - Son Dakika

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