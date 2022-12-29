Mbappe, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncuların tavırları hakkında konuştu: Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız - Son Dakika
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Mbappe, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncuların tavırları hakkında konuştu: Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız

29.12.2022 14:56

Fransız süperstar Kylian Mbappe, Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in kutlamalarında kendisiyle alay eden kaleci Martinez ve PSG'den takım arkadaşı Messi hakkında konuştu. Finalde tartıştıkları ve aralarının açıldığı iddia edilen Messi'yi tebrik ettiğini söyleyen genç yıldız, Martinez'e göndermede bulunarak, "Kutlamalar benim sorunum değil. Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız" diye konuştu.

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Neymar'ın kırmızı kart gördüğü Strasbourg karşılaşmasının son dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Maç sonunda basın mensuplarının karşısına çıkan Mbappe, "Dünya Kupası'ndan sonra günlerin nasıldı?" sorusuna, "Karmaşık saatlerdi ama bir galibiyetten sonra yeniden bağ kurmak, taraftarlarla, kulüple, takım arkadaşlarıyla bağ kurmak iyi hissettiriyor. Kazanırken bunu yapmak her zaman daha kolaydır" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETTİM"

Mbappe, "Dünya Kupası'ndan sonra isteğin nasıldı?" sorusuna, "Emin olun Dünya Kupası'ndan sonra ne olursa olsun geri döneceğimi söyledim çünkü kendimi iyi hissettim, oynamaya devam etmek istedim, hemen tatile gitmek istemedim. Önümüzde önemli maçlar var. Hoca 'merak etme' dedi ve ben bu akşam kadroya alındım." ifadelerini kullandı.

"FİNALİ UNUTAMAYACAĞIM"

"Finaldeki bu mağlubiyeti sindirdin mi?" sorusuna Mbappe, "Sindirileceğini hiç sanmıyorum. Finali unutamayacağım. Yenilgimizden PSG sorumlu değil. Mümkün olduğunca pozitif, mümkün olan en iyi enerjiyle geri dönmeye çalıştım. Çılgın bir maç oynamıyorum ama buna inanmaya, zorlamaya devam ettim. Çünkü hiçbir şey olmadan durumu tersine çevirebileceğimizi biliyordum ve maçın çok geç saatlerinde yaptığımız da buydu. Çok mutluyuz" dedi.

Kupayı kaybettikten sonra ilk kez konuştu! 'Boş şeylerle uğraşamam'

"ENERJİNİZİ BOŞ ŞEYLERE HARCAMAMALISINIZ"

"Messi'nin tavırlarına ve Arjantin'in kutlamaları hakkında ne düşünüyorsun?" diye de sorulan Mbappe şunları söyledi: "Maçtan sonra onunla sohbet ettim, tebrik ettim çünkü bu onun için hayatının maçıydı. Benim için de ama başarısız oldum. Bu yüzden her zaman iyi bir oyuncu olmalısın. Kutlamalar benim sorunum değil. Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız. Benim için önemli olan kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaktır. Maçları kazanmaya ve tekrar gol atmaya başlamak için Leo'nun geri dönmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kupayı kaybettikten sonra ilk kez konuştu! 'Boş şeylerle uğraşamam'
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Son Dakika Spor Mbappe, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncuların tavırları hakkında konuştu: Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mbappe, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncuların tavırları hakkında konuştu: Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız - Son Dakika
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