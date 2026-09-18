Lider Aliağa Futbol, yarın deplasmanda takipçisi Elazığspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Lider Aliağa Futbol, yarın deplasmanda takipçisi Elazığspor'la karşılaşacak

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Lider Aliağa Futbol, yarın deplasmanda takipçisi Elazığspor\'la karşılaşacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki haftayı galibiyetle geçip liderlik koltuğuna oturan Aliağa Futbol, yarın deplasmanda takipçisi Seza Çimento Elazığspor'la karşılaşacak. Elazığ Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenip, ardından evinde Isparta 32 Spor maçını 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturan Aliağa Futbol yarın deplasmanda takipçisi Seza Çimento Elazığspor'la karşılaşacak. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Teknik direktör Namet Ateş hafta içinde yaptığı açıklamada zorlu bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "Elazığ'da yeni maçtan çok çözmemiz gereken yeni bir oyun problemi bizi bekliyor" dedi. Elazığspor da ilk iki haftada Sebat Gençlikspor'u 3-1, Adana Demirspor'u (D) 2-0 yenmişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Lider Aliağa Futbol, yarın deplasmanda takipçisi Elazığspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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