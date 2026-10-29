Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu, Fenerbahçe-Göztepe'yi Oğuzhan Çakır yönetecek

Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu, Fenerbahçe-Göztepe'yi Oğuzhan Çakır yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre Fenerbahçe-Göztepe'yi Oğuzhan Çakır, Konyaspor-Galatasaray'ı Cihan Aydın, Kasımpaşa-Beşiktaş'ı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: Cihan Aydın
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır
1 Kasım Pazar:
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail
Kaynak: AA
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