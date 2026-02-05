Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor - Son Dakika
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

05.02.2026 23:32
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Erzurumspor FK'ya karşı 2 gole imza atarak, bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

TALISCA'DAN OYUNA GİRER GİRMEZ 2 GOL

Mücadeleye yedek kulübesine başlayan Anderson Talisca, 2 gole imza attı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında ceza sahasına koşu yapan Talisca, sol çaprazdan kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin 76. dakikasında ceza sahasında düşürülerek takımına penaltı kazandıran 32 yaşındaki futbolcu, 78'de farkı 2'ye çıkardı.

TÜM KULVARLARDA 19 GOL

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 19'a yükseltti. Brezilyalı futbolcu Trendyol Süper Lig'de 11 gole imza atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.

