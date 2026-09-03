Ligde averajla lider Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kritik maça çıkıyor - Son Dakika
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Ligde averajla lider Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kritik maça çıkıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'e konuk olacak. İlk üç maçında 7 puan toplayıp averajla liderliğe yükselen sarı-kırmızılılar, 9 gol atarken yıldızı Victor Osimhen 5 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.

Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımdan gollü başlangıç

Galatasaray, Süper Lig'e gollü bir başlangıç yaptı.

Erzurumspor FK'ye 4, Göztepe'ye 3 ve Arca Çorum FK'ye 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk üç maçında rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırdı.

Bu karşılaşmalarda Victor Osimhen 5 kez topu filelerle buluştururken, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ile Gabriel Sara da birer gol attı.

Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in ilk 3 maçında 5 gol kaydetti.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabakasında ve ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, son Göztepe maçında da bir kez ağları sarstı.

Osimhen, ayrıca son 15 lig maçında 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yeni transferler, ilk maçlarına hazırlanıyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül de Buruk'un görev vermesi halinde yarın Galatasaray formasını ilk kez giyecek.

Öte yandan takıma dün katılan yeni transfer Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun yarın oynaması beklenmiyor.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Başakşehir'e puan kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile ligde Başakşehir'e karşı puan kaybı yaşamadı.

"Cimbom" 2022-2023 sezonunda Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8 kez mağlup etmeyi başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

Galatasaray, ligde Nuri Şahin'in takımlarına mağlup olmadı

Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda rakibinin ağlarını 8 kez sarsan "Cimbom", kalesinde ise 2 gol gördü.

Nuri Şahin'in geçen sezon Başakşehir'in başına geçmesinin ardından ise Galatasaray, turuncu-lacivertli ekiple 2 lig maçı oynadı. Bu 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 1 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ligde averajla lider Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kritik maça çıkıyor - Son Dakika

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