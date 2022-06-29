Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan TVF Spor Lisesi takımı yurda döndü

Brezilya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde namağlup birinci olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Voleybol Takımı, Ankara'ya döndü.

Organizasyonda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak namağlup dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi Voleybol Takımı, Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Oyuncuları karşılamaya gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun tarih yazmaya devam ettiğini belirterek, "TVF Lisesi tematik lise olması münasebetiyle ve yaptığı bütün yatırımların en iyi şekilde karşılığını aldığını hep birlikte görüyoruz. Bu bir başlangıçtır, artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye'de okulu olan tek federasyonuz diye üstüne basa basa belirtiyorduk. Bugün bu başarı, halkımızın gözü önünde, onların dualarıyla, destekleriyle zafere kavuştu." diye konuştu.

Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Türk sporu ve Türk voleybolu adına federasyon başkanı olarak gurur duyuyorum, burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Okul Sporları Federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, bu süreçte dahi bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanımıza ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Bu ciddi bir mücadele ve emeğin karşılığıdır, okul müdürümüz bu çocuklarla yattı, kalktı, ciddi bir mücadele verdi dolayısıyla emeği geçen herkese içtenlikle sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Uzun bir yorucu maratondu Brezilya'da oynandı, çok yorucu bir maratondu. Bu başarıda en büyük pay sahibi okuldaki öğretmenlerimizin ve hele hele de velilerimizin hakkını asla inkar edemeyiz."

TVF Spor Lisesi Voleybol Takımı Kaptanı Yiğit Savaş Kaplan da "Çok mutluyuz bu başarıyı ülkemize kazandırdığımız için bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başarıyı yakalamak çok zordu ama siz olmasanız yapamazdık, tekrardan ülkemize bu kupayı kazandırdığımız için çok mutluyuz." dedi.

TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna da öğrencilerini tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Biz başladığımızda hayalini kurduğumuz bir şampiyonada, şampiyon olarak geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte en büyük destekçimiz federasyon başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve tüm federasyon çalışanları, antrenör arkadaşlarımız, okuldaki öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz, Milli Eğitim Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Brezilya'ya adımımızı attığımız andan itibaren bizi arayan, moral ve motivasyon veren, maçlarımızı takip ederek destek olan Dışişleri Bakanımız, gönülden bizi destekleyenler, bu kupayı onlara armağan etmek istiyoruz. Büyük bir iş başardık, bu bir başlangıç, sürdürülebilir olması çok önemli. TVF Lisesi olarak voleybolun başarılarına bir başarı eklediğimiz için ayrıca mutluyuz, inşallah bu başarı halkalarını genişleterek devam etmek istiyoruz."