Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul\'da AVM gezdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool'da futbolcular maç öncesinde İstanbul'da vakit geçirdi. İngiliz ekibinin oyuncularının alışveriş merkezinde gezdiği görüldü.
Liverpoollu futbolcuların İstanbul'daki alışveriş merkezinde gezmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl da benzer şekilde maç öncesinde AVM gezen oyuncuların bu yıl da aynı planı tercih ettiği öğrenildi.
AVM'de gezen Liverpoollu futbolcuların bazı taraftarlarla karşılaştığı ve fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.
Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesinde oyuncuların kısa bir şehir turu yaptığı ve alışveriş merkezinde vakit geçirerek moral depoladığı ifade edildi.
