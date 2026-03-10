Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul'da AVM gezdi - Son Dakika
Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul'da AVM gezdi

Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul\'da AVM gezdi
10.03.2026 17:28
Galatasaray maçı için İstanbul'da bulunan Liverpool futbolcuları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maç öncesinde bir alışveriş merkezinde vakit geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool'da futbolcular maç öncesinde İstanbul'da vakit geçirdi. İngiliz ekibinin oyuncularının alışveriş merkezinde gezdiği görüldü.

GELENEK HALİNE GELDİ

Liverpoollu futbolcuların İstanbul'daki alışveriş merkezinde gezmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl da benzer şekilde maç öncesinde AVM gezen oyuncuların bu yıl da aynı planı tercih ettiği öğrenildi.

TARAFTARLARLA KARŞILAŞTILAR

AVM'de gezen Liverpoollu futbolcuların bazı taraftarlarla karşılaştığı ve fotoğraf çektirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.

MAÇ ÖNCESİ MORAL TURU

Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesinde oyuncuların kısa bir şehir turu yaptığı ve alışveriş merkezinde vakit geçirerek moral depoladığı ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

