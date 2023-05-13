Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Uğurcan Çakır, yuvadan ayrılıyor. Milli eldiven, dünya devinin transfer listesinde.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Uğurcan Çakır, Liverpool'un gündeminde. Bordo-mavililerin dünya devinden 15 milyon euro bonservis talebi var. Transferin bu paraya gerçekleşmesi durumunda Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihinin en pahalı satışı olacak.
Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıktı. Toplam 3720 dakika süre alan milli eldiven, bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapadı. Çakır, 58 gole ise engel olamadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un kaptan kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool yolcusu! - Son Dakika