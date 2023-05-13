Trabzonspor'un kaptan kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool yolcusu! - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un kaptan kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool yolcusu!

13.05.2023 14:05

Premier Lig ekiplerinde Liverpool, Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un başarılı kalecisi ve aynı zamanda takım kaptanı olan Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Bordo-mavililerin, İngiliz devinden beklentisi 15 milyon euro. Transferin bu miktarla gerçekleşmesi durumunda Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihinde Yusuf Yazıcı'dan sonra en pahalı satışı olacak.

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Uğurcan Çakır, yuvadan ayrılıyor. Milli eldiven, dünya devinin transfer listesinde.

LIVERPOOL, UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DEVREDE

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Uğurcan Çakır, Liverpool'un gündeminde. Bordo-mavililerin dünya devinden 15 milyon euro bonservis talebi var. Transferin bu paraya gerçekleşmesi durumunda Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihinin en pahalı satışı olacak.

17 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıktı. Toplam 3720 dakika süre alan milli eldiven, bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapadı. Çakır, 58 gole ise engel olamadı.

YORUMLAR (1)
  • Yüksel Yılmaz: Gitsin de görsun! Orada antrenman kalecisi olur ancak yedeginin yedeği olur ... Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
500

Trabzonspor, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un kaptan kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool yolcusu! - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Seçim öncesi son miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğup büyüdüğü semtte coşkulu kalabalığa böyle seslendi
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezisini Anıtkabir'de noktalarken ''heyecanlı'' olduğunu vurguladı
16:14 Kerem Aktürkoğlu'na büyük piyango! Galatasaray Kerem'in yıllık ücretinde büyük bir zam yaptı, takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu oldu
16:13 Nur Sürer, oylarının rengini açıkladı: Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milletvekilliğinde Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğim
16:00 Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na astronomik zam! Bu maaşı alan başka yerli futbolcu yok
15:52 Usta oyuncu Nur Sürer, oylarının rengini açıkladı: Kılıçdaroğlu'na ve Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğim
15:55 Kiraladığı evi tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu, neye uğradığını şaşırdı
15:51 Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok
15:49 Kiraladığı evde az daha canından oluyordu! Tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu
15:20 Muharrem İnce'nin şantaj soruşturmasında Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 16:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un kaptan kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool yolcusu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement