Lucescu: İki Takım da Dünya Kupası'na Gitmeyi Hak Ediyor - Son Dakika
Lucescu: İki Takım da Dünya Kupası'na Gitmeyi Hak Ediyor

25.03.2026 19:39
Romanya teknik direktörü Lucescu, Türkiye ile oynanacak elemeler maçında her iki takımın da başarılı olduğunu vurguladı.

ROMANYA Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "İki takım da Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Maalesef ikimiz de gidemiyoruz. İkimizden birisi gidecek" dedi.

Romanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Türkiye'nin konuğu olacak. Konuk ekipte teknik direktör Mircea Lucescu ve 24 yaşındaki savunmacı Radu Draguşin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını belirten Mircea Lucescu, "İki taraf için de çok zor bir maç olacak. Biz çok iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız. Rumen seyircisine sadece 2 bin 500 bilet verildi. Ben bu sayının en az yüzde 30 olması isterdim. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada birçok başarım oldu. Milli takım için birçok futbolcu buldum. Beşiktaş'tan ayrıldığımda 2 sene daha mukavelem vardı ve kalan paramı almadım. Stadyum kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel bir stat oldu. Avrupa'nın sayılı statlarından biri" diye konuştu.

'HERKES KAZANMAK İÇİN OYNAYACAK'

Yarın iki takımın da kazanmak için oynayacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Kim oynarsa oynasın herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımda da çok değerli futbolcular var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Biz de kenarda kazanmak için taktikleri vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'FATİH TERİM, TÜR FUTBOLU İÇİN BÜYÜK İŞLER YAPTI'

Değerli bir milli takımları olduğunu ancak şu anda sakatlık problemleri yaşadıklarının altını çizen Mircea Lucescu, "Türk Milli Takımı'nda Arda Güler gibi bir sürü futbolcu var. Kenan Yıldız, Merih Demiral, Zeki Çelik gibi. Futbol 11'e 11 oynanıyor. Onlar Arda'ya destek verirse Arda da güzel işler yapıyor. Montella'yı tanıyorum. Türkiye'de saygı duyduğum başka bir hoca Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Rumen futbolcular getirdi Türkiye'ye. Bizim de çok değerli bir milli takımımız var şu anda biraz sakatlık problemleri yaşadık. Ama iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu

'İKİ TAKIM DA DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ HAK EDİYOR'

Hem Türkiye hem de Romanya'nın Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiğini belirten Lucescu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye'ye her zaman sevgi içinde geliyorum. Maç bu stadyuma alındığında çok sevindim. Her maçta çok güzel atmosferler yaşadım. Türkiye'de çalıştığımda başarılı oldum. İki takım da Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Maalesef ikimiz de gidemiyoruz. İkimizden birisi gidecek."

DRAGUSIN: YARINKİ MAÇI FİNAL MAÇI GİBİ GÖRÜYORUZ

Yarınki mücadeleyi final olarak gördüklerini dile getiren 24 yaşındaki savunmacı Radu Draguşin ise "Final maçı gibi görüyoruz. Bunu da yarın akşam göstereceğiz. Taraftar baskısı olacak. Kulüp takımıyla da burada oynadım. Türk taraftarlar çok baskı yapıyor. Ancak biz alışığız. Böyle bir baskı olacağını biliyoruz. Ionut Radu, bize büyük destek veriyor. Önemli olan grup olarak çok iyiyiz. Grup olarak başarıları elde ettik. Onun desteği bizim için bir artı. Kendimizi hazır hissediyoruz. Çok iyi hazırlandık. İki maçın da başarılı geçeceğini düşünüyorum. Kendimizi hazır hissediyoruz. Mental olarak çok iyi hazırlandık. Bu maçı da başarıyla geçeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lucescu: İki Takım da Dünya Kupası'na Gitmeyi Hak Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Lucescu: İki Takım da Dünya Kupası'na Gitmeyi Hak Ediyor - Son Dakika
