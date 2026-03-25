Lucescu: Türkiye ve Romanya Dünya Kupası'na Hak Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Teknik Direktörü Lucescu, Türkiye ve Romanya'nın Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiğini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya, yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Türkiye'ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesi Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve başarılı savunmacı Radu Draguşin karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Her iki takım için de çok zor bir maç olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Lucescu, "Biz çok iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu. Türkiye için de başarılar kazandırdım. Türk mili takımı için bir sürü futbolcular buldum. Beşiktaş'tan ayrıldığımda 2 sene daha mukavelem vardı ve kalan paramı almadım. Stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel bir stat oldu. Avrupa'nın sayılı statlarından biri oldu. Herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımın da çok değerli futbolcuları var. Herkes kazanmak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin değerlerini biliyorum"

80 yaşındaki teknik adam, Arda Güler'in yıldız bir futbolcu olduğunu ancak Türkiye'de Arda gibi birçok oyuncunun bulunduğunu dile getirerek, "Kenan, Zeki, Merih gibi.. Futbol 11'e 11 oynanıyor. Onlar Arda'ya destek verirse Arda da güzel işler yapar. Türk milli takımına saygı duyuyorum. Montella'yı da tanıyorum. Türkiye'de saygı duyduğum başka bir hoca da Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Rumen futbolcular getirdi buraya. Türkiye'nin değerlerini biliyorum ama bizim de değerli bir takımız var. Sakatlıklar yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Maç bu stada alındığında çok sevindim"

Dolmabahçe'ye her zaman sevinçle geldiğini ve maçın bu stada alındığını duyduğunda çok sevindiğini aktaran Mircea Lucescu, "Türkiye'de her maçta güzel atmosfer yaşadım. İki takım da Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Maalesef ikimiz gidemiyoruz ama kim giderse hak ediyor" diye konuştu.

Radu Draguşin: "Bunu bir final maçı gibi görüyoruz"

Beşiktaş Park'ta büyük bir taraftar baskısı olacağından bahseden Radu Draguşin ise, "Bunu bir final maçı gibi görüyoruz. Bunu da yarın göstereceğiz. Çok büyük bir taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk taraftarları büyük baskı oluşturuyor. Ama biz alışığız bu duruma. Önemli olan grup olarak çok iyiyiz. Grup olarak başarıları elde ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Türkiye, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 20:00:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.