Lucescu: Türkiye ve Romanya Dünya Kupası'na Hak Ediyor

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hem Türkiye'nin hem de Romanya'nın Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya, yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Türkiye'ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesi Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve başarılı savunmacı Radu Draguşin karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Her iki takım için de çok zor bir maç olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Lucescu, "Biz çok iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu. Türkiye için de başarılar kazandırdım. Türk mili takımı için bir sürü futbolcular buldum. Beşiktaş'tan ayrıldığımda 2 sene daha mukavelem vardı ve kalan paramı almadım. Stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel bir stat oldu. Avrupa'nın sayılı statlarından biri oldu. Herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımın da çok değerli futbolcuları var. Herkes kazanmak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin değerlerini biliyorum"

80 yaşındaki teknik adam, Arda Güler'in yıldız bir futbolcu olduğunu ancak Türkiye'de Arda gibi birçok oyuncunun bulunduğunu dile getirerek, "Kenan, Zeki, Merih gibi.. Futbol 11'e 11 oynanıyor. Onlar Arda'ya destek verirse Arda da güzel işler yapar. Türk milli takımına saygı duyuyorum. Montella'yı da tanıyorum. Türkiye'de saygı duyduğum başka bir hoca da Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Rumen futbolcular getirdi buraya. Türkiye'nin değerlerini biliyorum ama bizim de değerli bir takımız var. Sakatlıklar yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Maç bu stada alındığında çok sevindim"

Dolmabahçe'ye her zaman sevinçle geldiğini ve maçın bu stada alındığını duyduğunda çok sevindiğini aktaran Mircea Lucescu, "Türkiye'de her maçta güzel atmosfer yaşadım. İki takım da Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Maalesef ikimiz gidemiyoruz ama kim giderse hak ediyor" diye konuştu.

Radu Draguşin: "Bunu bir final maçı gibi görüyoruz"

Beşiktaş Park'ta büyük bir taraftar baskısı olacağından bahseden Radu Draguşin ise, "Bunu bir final maçı gibi görüyoruz. Bunu da yarın göstereceğiz. Çok büyük bir taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk taraftarları büyük baskı oluşturuyor. Ama biz alışığız bu duruma. Önemli olan grup olarak çok iyiyiz. Grup olarak başarıları elde ettik" dedi. - İSTANBUL