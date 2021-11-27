Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!

Sezon başı yaptığı transferlerle lige damgasını vuran Trabzonspor, devre arasında da hız kesmeyecek. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i kanatlarda zor duruma düşürdü. Karadeniz ekibi tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.

ALACAĞI VERİLECEK

Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışacak. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.

BONSERVİSLİ TRANSFER RİSKLİ

Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki takımın ekonomik dengesini bozmak istemiyor. Kalitesi ve maliyeti belli olan Nani, risksiz bir transfer olarak görülüyor. Ancak Gervinho meselesinin halledilmesi gerekiyor.