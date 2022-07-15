Luiz Adriano: "Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli" - Son Dakika
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Luiz Adriano: "Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli"

15.07.2022 15:41

Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Luiz Adriano, futbol sorumlusu Nuri Şahin ile çalışmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Luiz Adriano, futbol sorumlusu Nuri Şahin ile çalışmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Kariyerinde daha önce Brezilya'nın Internacional ve Palmeiras, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, İtalya'nın Milan, Rusya'nın Spartak Moskova takımlarında oynayan ve bir dönem Brezilya Milli Takımı'nın da formasını terleten Luiz Adriano, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'ndeki otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, takım olarak iyi bir kamp gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hedeflerine ulaşmak adına fiziksel ve taktiksel çalışmalar yaptıklarını aktaran 35 yaşındaki futbolcu, takımın futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çok büyük kulüplerde oynadığını ifade etti.

Nuri Şahin'in çok önemli teknik adamlarla çalıştığını anlatan Luiz Adriano, "Kulüplerde tecrübe ettiği her şeyi bize aktarıyor. Hem hoca hem de bir arkadaş olarak bize her şeyi en metodik şekilde anlatıyor. Saha içerisinde daha önce almış olduğumuz bilgileri çok net şekilde algılayabiliyor ve sahaya yansıtabiliyoruz. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli." diye konuştu.

Deneyimli golcü, bir basın mensubunun Shakhtar Donetsk'te forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yla ilgili sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Mircea Lucescu benim için bir baba gibiydi. Ondan çok fazla şey öğrendim. Eğer bugünkü Luiz Adriano olmuşsam onun bunda çok büyük emeği var. Kendisiyle görüşüyoruz, bazen o beni arar, bazen ben onu ararım. Çok büyük bir karakter. Bugün olduğum Luiz Adriano'ya ulaşmamdaki en önemli isimlerden biri"

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luiz Adriano: 'Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Luiz Adriano: "Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli" - Son Dakika
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