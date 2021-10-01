Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu olan Luiz Gustava Süper Lig ve Avrupa'da oynanan tüm maçlarda forma giydi. Son Olympiakos maçında performansıyla taraftarın tepkisini çeken deneyimli orta saha, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak.
Akşam'da yer alan habere göre; Vitor Pereira, yorgunluk emareleri göstermeye başlayan Luiz Gustavo'yu Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi planlıyor. Bu sezon tüm maçlara ilk 11'de başlayan Luiz Gustavo, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk kez kesik yiyecek.
Öte yandan Olympiakos maçı sonrası konuşan ve kötü oynadığını kabullenen Luiz Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar" ifadelerini kullandı.
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