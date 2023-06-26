Suudi Arabistan'a transferi konuşulan Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'a transferi konuşulan Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan'a transferi konuşulan Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

26.06.2023 13:35

Real Madrid, 37 yaşındaki futbolcu Luka Modric ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Katar'ın yaptığı teklifleri reddeden Modric, yeni sezonda da eflatun-beyazlı formayı giyecek. Modric, Real Madrid'de 12. yılını dolduracak ve 23 kupa kazandı.

Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sürekli teklif yükselten Suudi Arabistan ve Katar'ı reddeden 37 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da eflatun-beyazlı formayı giyecek.

REAL MADRID'DE 12. YILINA GİRECEK

Real Madrid yaptığı açıklamada 37 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık sözleşme yeni imzalandığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Modric, kulüpte 12. yılını dolduracak.

23 KUPA KAZANDI

2012 yazında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e transfer olan Modric, eflatun-beyazlılarla 488 maça çıktı. Hırvat futbolcu, İspanyol deviyle 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga ve 5 Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere 23 kupa kazandı. 37 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında ise Ballon D'Or'u kazanma başarısı gösterdi.

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'a transferi konuşulan Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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