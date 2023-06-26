Suudi Arabistan'a transferi konuşulan Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sürekli teklif yükselten Suudi Arabistan ve Katar'ı reddeden 37 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da eflatun-beyazlı formayı giyecek.
Real Madrid yaptığı açıklamada 37 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık sözleşme yeni imzalandığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Modric, kulüpte 12. yılını dolduracak.
2012 yazında Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e transfer olan Modric, eflatun-beyazlılarla 488 maça çıktı. Hırvat futbolcu, İspanyol deviyle 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga ve 5 Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere 23 kupa kazandı. 37 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında ise Ballon D'Or'u kazanma başarısı gösterdi.
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