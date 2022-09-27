Lüksemburg ve Faroe Adaları fiyaskoları sonrası Stefan Kuntz'un koltuğu sallantıda! İşte yerine düşünülen 7 teknik direktör... - Son Dakika
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Lüksemburg ve Faroe Adaları fiyaskoları sonrası Stefan Kuntz'un koltuğu sallantıda! İşte yerine düşünülen 7 teknik direktör...

27.09.2022 12:15

Lüksemburg karşısında alınan beraberlik ve Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz büyük tepki çekti. Alman çalıştırıcının görevine son verilmesi halinde yerine gelebilecek isimler de belli oldu. İşte o adaylar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Kuntz'a güvendiklerini ve yola devam etmek istediklerini söylese de, Alman çalıştırıcı kredisini tüketti.

7 ADAY VAR

Stefan Kuntz'un olası ayrılığında yerine gelebilecek isimler arasında tecrübeli Türk teknik adamlar bulunurken, daha önce bu görevi üstlenmiş olan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi deneyimli çalıştırıcıların adı ön plana çıkıyor. Bu isimler dışında Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Ünal Karaman ve Samet Aybaba'nın da A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı anılıyor.

Stefan Kuntz'un koltuğu sallanıyor! 7 aday arasında öne çıkan isim Samet Aybaba
Samet Aybaba

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İSİM TERİM

Adı geçen adaylar arasında daha önce A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, 133 kez sahaya çıkarak Ay-yıldızlıların başında en çok maça çıkan isim oldu. Daha önce iki kez bu göreve getirilen Şenol Güneş ise, toplam 82 karşılaşmada görev alarak Fatih Terim'i takip etti. Bir diğer deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli de, 34 karşılaşmada takımın başında yer aldı.

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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lüksemburg ve Faroe Adaları fiyaskoları sonrası Stefan Kuntz'un koltuğu sallantıda! İşte yerine düşünülen 7 teknik direktör... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüksemburg ve Faroe Adaları fiyaskoları sonrası Stefan Kuntz'un koltuğu sallantıda! İşte yerine düşünülen 7 teknik direktör... - Son Dakika
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