Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

10.06.2022 18:38
Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Lüksemburg Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Lüksemburg Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Lüksemburg Stadı'nda teknik direktör Luc Holtz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Lüksemburg'da sakatlığı bulunan Edvin Muratovic antrenmanda yer almadı.

İdman, teknik direktör Holtz'un oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Lüksemburg ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

YORUMLAR
500
SP İl Başkanı İlhan, Van ile ilgili beklentilerini sıraladı SP İl Başkanı İlhan, Van ile ilgili beklentilerini sıraladı Lüksemburg-Türkiye maçına doğru Lüksemburg-Türkiye maçına doğru
Kaynak: AA

Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
16:12 Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti
16:01 Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 18:46:03. #1.13#
SON DAKİKA: Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement