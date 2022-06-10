İdman, teknik direktör Holtz'un oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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