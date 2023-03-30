Maaşından feragat etmişti! Beşiktaş ile yolları ayıran Josef'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Maaşından feragat etmişti! Beşiktaş ile yolları ayıran Josef'in yeni adresi belli oldu

30.03.2023 13:21

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'a transfer oldu. Çin temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile sözleşme imzalandığı resmen duyurulurken, "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı.

Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer oldu. 34 yaşındaki futbolcunun maaşını Çin temsilcisi ödeyecek.

ALACAKLARINI BIRAKTI

Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a bedelsiz olarak Transfer olan Josef De Souza, siyah beyazlı kulüpteki alacaklarından feragat etti. Öte yandan deneyimli oyuncunun sezonun geri kalan bölümündeki maaşını Çin ekibi ödeyecek.

Alacaklarından vazgeçmişti! Beşiktaş'tan ayrılan Josef'in yeni adresi beli oldu

JOSEF'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Maaşından feragat etmişti! Beşiktaş ile yolları ayıran Josef'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maaşından feragat etmişti! Beşiktaş ile yolları ayıran Josef'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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