Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer oldu. 34 yaşındaki futbolcunun maaşını Çin temsilcisi ödeyecek.
Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a bedelsiz olarak Transfer olan Josef De Souza, siyah beyazlı kulüpteki alacaklarından feragat etti. Öte yandan deneyimli oyuncunun sezonun geri kalan bölümündeki maaşını Çin ekibi ödeyecek.
Beşiktaş'ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Maaşından feragat etmişti! Beşiktaş ile yolları ayıran Josef'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika