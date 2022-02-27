Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi - Son Dakika

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım da sosyal medya hesaplarından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

"BU ÇAY, RİZE ÇAYI DEĞİL"

Karşılaşmayı kazanan Galatasaray maç sonunda, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma sert cevap veren Çaykur Rizespor sosyal medya hesabından, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadelerini kullandı.