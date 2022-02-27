Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi - Son Dakika
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Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi

27.02.2022 23:06
Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından çay fotoğrafı paylaşarak "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde not düştü. Karadeniz ekibi ise bu paylaşıma, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" cevabını verdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım da sosyal medya hesaplarından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

"BU ÇAY, RİZE ÇAYI DEĞİL"

Karşılaşmayı kazanan Galatasaray maç sonunda, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma sert cevap veren Çaykur Rizespor sosyal medya hesabından, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Rizespor çay üzerinden birbirine girdi! Maç sonu ortalık karıştı
Galatasaray ve Rizespor çay üzerinden birbirine girdi! Maç sonu ortalık karıştı
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Son Dakika Spor Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan 'çaylı' paylaşımlar geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi - Son Dakika
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